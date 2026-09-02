Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1204

Число погибших при наводнении в Непале возросло до 1204. Сообщение о жертвах поступило от национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий, информацию опубликовал ТАСС .

По данным управления, пропавшими без вести числятся 4,2 тысячи человек. Из зоны затопления спасли около 12 тысяч человек.

Мощный паводок обрушился на север Непала 26 августа. Причиной наводнения стал сход лавины в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи» на границе с Китаем. Поток горной породы скатился по речному руслу огромной скоростью и преодолел более 70 километров. Спускаясь с высокогорья, поток разогнался еще сильнее и обрушился на жилые районы.

Главной причиной схода лавины в Непале назвали изменения климата. Температура в Гималаях в последние годы повысилась на 1,8 градуса. Обрушение значительной части ледника с большой высоты придало потоку колоссальную энергию, отметил премьер-министр страны.