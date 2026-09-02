Число жертв наводнения в Непале увеличилось до 1204
Число погибших при наводнении в Непале возросло до 1204. Сообщение о жертвах поступило от национального управления по снижению рисков и устранению последствий бедствий, информацию опубликовал ТАСС.
По данным управления, пропавшими без вести числятся 4,2 тысячи человек. Из зоны затопления спасли около 12 тысяч человек.
Мощный паводок обрушился на север Непала 26 августа. Причиной наводнения стал сход лавины в 20 километрах к северо-востоку от пограничного перехода «Расувагадхи» на границе с Китаем. Поток горной породы скатился по речному руслу огромной скоростью и преодолел более 70 километров. Спускаясь с высокогорья, поток разогнался еще сильнее и обрушился на жилые районы.
Главной причиной схода лавины в Непале назвали изменения климата. Температура в Гималаях в последние годы повысилась на 1,8 градуса. Обрушение значительной части ледника с большой высоты придало потоку колоссальную энергию, отметил премьер-министр страны.