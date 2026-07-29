Число погибших при землетрясении в Японии увеличилось до 13

Разрушительное землетрясение на острове Кюсю унесло жизни 13 человек. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити объявила об этом журналистам, сообщила газета Yomiuri Shimbun .

«Подтверждено 13 смертей», — сказала она.

Из них несколько человек погибли в торговом центре Aeon Mall Kumamoto в городе Касима префектуры Кумамото. Очевидцы сообщали, что во время землетрясения из здания доносились взрывы.

Движение по автомагистрали Кюсю в северном и южном направлениях между развязками Аэропорт Масики-Кумамото и Эбино остается перекрытым. Компания JR Kyushu приостановила отправку скоростных поездов Kyushu Shinkansen.

Мощное землетрясение в префектуре Кумамото на острове Кюсю произошло 28 июля. Эпицентр находился вблизи той же зоны разлома, что и подземные толчки в 2016 году.