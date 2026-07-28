В японском торговом центре прогремел взрыв после землетрясения

В городе Касима японской префектуры Кумамото произошел взрыв в торговом центре Aeon. Об этом сообщил телеканал NHK .

ЧП произошло после того, как на острове Кюсю зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1. На кадрах с вертолета видны серьезные разрушения: часть стены обрушилась, обнажив металлический каркас, повреждена крыша. Связан ли взрыв напрямую с подземными толчками, пока неизвестно.

В ТЦ работали супермаркет, магазины одежды, рестораны и кинотеатр. После землетрясения посетителей эвакуировали.

Позже NHK сообщил, что под завалами могут находиться люди. Как минимум 200 человек вывели на парковку, рассчитанную на пять тысяч машин.

Ранее в РСТ сообщили, что после землетрясения жалоб от российских туристов с острова Хосю не поступало. В организации пояснили, что направление не является массовым.