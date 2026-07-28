Тела погибших от взрыва нашли в торговом центре после землетрясения в Японии

Fuji: люди погибли при взрыве в японском ТЦ Aneon после землетрясения

Прогремевший после землетрясения взрыв в торговом центре Aneon в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю унес жизни нескольких человек. Об этом со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил телеканал Fuji .

Пожарная служба префектуры заявила, что взрывная волна обрушила верхнюю часть здания, внутри оказались заблокированы до 30 человек. Часть эвакуированных с тяжелыми травмами доставили в больницу.

Взрыв в торговом центре Aeon прогремел через четыре часа после окончания подземных толчков. Один из сотрудников магазина заявил, что перед выходом на улицу для эвакуации почувствовал запах газа. Официальные причины детонации пока неизвестны.

Серия подземных толчков магнитудой 7,1 произошла в японской префектуре Кумамото на острове Кюсю во вторник, 28 июля. В результате землетрясения медицинская помощь понадобилась 50 местным жителям, которых срочно доставили в медицинский центр Яцусиро.