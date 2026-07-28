Мощное землетрясение на юге Японии вызвало пожары и разрушения

Более 50 человек доставили в больницы после землетрясения на юге Японии

Населенные пункты японской префектуры Кумамото на острове Кюсю пострадали после серии подземных толчков мощностью 7,1. Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на пресс-службу медицинского центра Яцусиро, госпитализация потребовалась 50 местным жителям.

Самое большое число пострадавших пришлось на постояльцев дома престарелых в поселке Хикава.

Японское метеорологическое агентство назвало землетрясение самым мощным за последние два года. Подземные толчки начались во вторник в 16:47 по местному времени (10:47 по московскому).

Сейсмологи предупредили жителей о последующих афтершоках в ближайшие два-три дня.

Прибывшие на место журналисты сообщили, что несколько зданий в городе Уки охватили сильные пожары после землетрясения, обрушился жилой дом, а также часть скоростной трассы.

Железнодорожная компания «Кюсю» заявила о приостановке движения всех поездов в провинции Кумамото до стабилизации обстановки.

После подземных толчков метеорологическое агентство Японии объявило об угрозе цунами для прибрежных территорий залива Ариакэ и моря Яцусиро.