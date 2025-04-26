Число погибших при взрыве в иранском порту выросло до 14

Shargh Daily: 14 человек погибли при взрыве в порту Бендер-Аббас в Иране

В результате взрыва в порту Шахид-Раджаи в провинции Хормозган на юге Ирана погибли 14 человек. Об этом сообщил глава МВД исламской республики Эскандар Момени, его процитировало Shargh Daily.

Министр отметил, что при взрыве пострадали от 700 до 750 человек. Из них 212 людям получили амбулаторную помощь, остальных развезли по больницам.

В департаменте кризисного управления в провинции Хормозган заявили, что возможно дальнейшее увеличение числа пострадавших. Власти предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий взрыва.

Момени добавил, что полное тушение пожара осложняет сильный ветер. Кроме того, огонь перекинулся с загоревшегося резервуара на другие.

Взрыв в порту Шахид-Раджаи рядом с городом Бендер-Аббас произошел днем 26 апреля. Причиной стал взрыв топливного резервуара.

Ранее сообщалось о четырех погибших и 516 пострадавших. Взрывная волна уничтожили множество автомобилей в районе и полностью разрушила административное здание.