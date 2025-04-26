Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 700

Число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас, расположенном на юге Ирана, увеличилось до 700. Об этом сообщило агентство Tasnim.
«Пострадали более 700 человек», — указали в материале.
В субботу, 26 апреля, мощный взрыв прогремел в порту Бендер-Аббас. Причиной пожара названо возгорание топливного резервуара. Звуки взрыва была настолько мощными, что их услышали в Персидском заливе, на острове Кешм.
В результате ЧП погибли минимум четыре человека. Ранее сообщалось о 516 пострадавших. В МВД Ирана заявили о начатой по факту происшествия проверке. Оперативные службы пытаются локализовать сильное возгорание.
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