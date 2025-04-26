Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 516

Tashim: число пострадавших при взрыве в порту Бендер-Аббас достигло 516

Число пострадавших в результате взрыва в расположенном на юге Ирана порту Бендер-Аббас увеличилось до 516. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны.

«Поступает информация о 516 пострадавших», — указали в материале.

В субботу днем в порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. ЧП произошло из-за возгорания топливного резервуара. Взрыв был настолько мощным, что звук слышали в Персидском заливе, на острове Кешм.

У домов в радиусе нескольких километров выбило окна, МВД Ирана по факту происшествия начало проверку. Оперативные службы на месте пытаются локализовать возгорание.