Число пострадавших при взрыве в иранском порту достигло 516

Число пострадавших в результате взрыва в расположенном на юге Ирана порту Бендер-Аббас увеличилось до 516. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на медицинские службы страны.
«Поступает информация о 516 пострадавших», — указали в материале.
В субботу днем в порту Бендер-Аббас прогремел мощный взрыв. ЧП произошло из-за возгорания топливного резервуара. Взрыв был настолько мощным, что звук слышали в Персидском заливе, на острове Кешм.
У домов в радиусе нескольких километров выбило окна, МВД Ирана по факту происшествия начало проверку. Оперативные службы на месте пытаются локализовать возгорание.
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