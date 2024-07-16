СК: число отравившихся на севере Москвы возросло до 17, у них сальмонеллез

Количество обратившихся за медицинской помощью с признаками отравления на севере Москвы возросло до 17 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным ведомства, предварительным диагнозом у отравившихся стал сальмонеллез.

Следователи изучают документацию и изымают продукты питания в трех торговых точках. Одного из их владельцев уже установили и нашли, двух других еще разыскивают.

Роспотребнадзор уже взял пробы для лабораторных исследований в палатке с шаурмой, которой, предположительно, и отравились пострадавшие. Источник 360.ru ранее сообщил, что причиной отравления могла быть другой.

Ранее Мосгорсуд оставил под домашним арестом главу отдела качества «Кухни на районе» Елену Машкову по делу о массовом заражении ботулизмом.

Врач Константин Кривошонок назвал поваров виновными в 98% случаев пищевых отравлений.