Роспотребнадзор проведет проверку из-за массового отравления в Москве
Роспотребнадзор проверит палатку с шаурмой из-за отравления 15 человек в Москве
Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проведут проверку из-за острой кишечной инфекции у 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Эксперты взяли пробы для лабораторных исследований в палатке с шаурмой, которую, предположительно, ели отравившиеся. Результаты анализов ведомство пообещало сообщить позднее.
Ранее СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В больницы с симптомами пищевого отравления попали минимум 15 человек. Все они жили в одном из столичных хостелов.
Источник 360.ru отмечал, что причиной массового отравления могла быть и не шаурма.
Ранее в Евпатории почти 20 детей попали в больницу из лагеря с симптомами ротавируса.