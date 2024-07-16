Роспотребнадзор проведет проверку из-за массового отравления в Москве

Роспотребнадзор проверит палатку с шаурмой из-за отравления 15 человек в Москве

Фото: РИА «Новости»

Специалисты управления Роспотребнадзора по Москве проведут проверку из-за острой кишечной инфекции у 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Эксперты взяли пробы для лабораторных исследований в палатке с шаурмой, которую, предположительно, ели отравившиеся. Результаты анализов ведомство пообещало сообщить позднее.

Ранее СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В больницы с симптомами пищевого отравления попали минимум 15 человек. Все они жили в одном из столичных хостелов.

Источник 360.ru отмечал, что причиной массового отравления могла быть и не шаурма.

Ранее в Евпатории почти 20 детей попали в больницу из лагеря с симптомами ротавируса.

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