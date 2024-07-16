Сотрудницу «Локалкитчен» оставили под домашним арестом по делу о ботулизме
Суд оставил под домашним арестом главу отдела качества «Кухни на районе» Машкову
Московский городской суд признал законным помещение главы отдела качества «Локалкитчен» («Кухня на районе») Елены Машковой под домашний арест в рамках дела о массовом заражении людей ботулизмом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.
«Оставить постановление Замоскворецкого суда Москвы без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили в судебной инстанции.
Следователи ранее завело уголовное дело по статье «Производство, перевозка хранение либо сбыт продукции и товаров, оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».
Суд отправил в СИЗО повара Карима Норматова. Машкова, руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин находятся под домашним арестом.
Ранее Роспотребнадзор сообщило, что изъятые продукты с ботулизмом отправили на мусоросжигательный завод для утилизации.