Сотрудницу «Локалкитчен» оставили под домашним арестом по делу о ботулизме

Суд оставил под домашним арестом главу отдела качества «Кухни на районе» Машкову

Фото: РИА «Новости»

Московский городской суд признал законным помещение главы отдела качества «Локалкитчен» («Кухня на районе») Елены Машковой под домашний арест в рамках дела о массовом заражении людей ботулизмом. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

«Оставить постановление Замоскворецкого суда Москвы без изменений, а апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявили в судебной инстанции.

Следователи ранее завело уголовное дело по статье «Производство, перевозка хранение либо сбыт продукции и товаров, оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Суд отправил в СИЗО повара Карима Норматова. Машкова, руководитель компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимир Шин и генеральный директор «Локалкитчен» Антон Лозин находятся под домашним арестом.

Ранее Роспотребнадзор сообщило, что изъятые продукты с ботулизмом отправили на мусоросжигательный завод для утилизации.

Версию о причинах крушения SSJ-100 из-за датчиков поставили под сомнение

«Казанский феномен». Самые известные и опасные группировки Татарстана

Триумфальное появление на Уимблдоне. Что известно о состоянии Кейт Миддлтон

«Это территория Минеева». Каким будет один из самых ожидаемых боксерских поединков лета

Скульптура «с враждебным происхождением». Смоленскому бронзовому оленю нашли место в Истре

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте