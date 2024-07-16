Врач Кривошонок: повара виноваты в 98% случаев пищевых отравлений
Врач Константин Кривошонок посоветовал отказаться от продукции на заказ в пользу домашней еды. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам эксперта, зачастую сотрудники общепита игнорируют правила гигиены. Так, речь идет об использовании антисептических средств.
«Статистика — это все-таки наука. В 98% случаев всех пищевых заболеваний у нас виноваты руки поваров», — отметил специалист.
Пища, приготовленная самостоятельно, будет более безопасной, чем покупная, подчеркнул врач.