Врач Кривошонок: повара виноваты в 98% случаев пищевых отравлений

Врач Константин Кривошонок посоветовал отказаться от продукции на заказ в пользу домашней еды. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, зачастую сотрудники общепита игнорируют правила гигиены. Так, речь идет об использовании антисептических средств.

«Статистика — это все-таки наука. В 98% случаев всех пищевых заболеваний у нас виноваты руки поваров», — отметил специалист.

Пища, приготовленная самостоятельно, будет более безопасной, чем покупная, подчеркнул врач.

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