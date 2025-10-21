Число отравившихся готовой едой в Бурятии превысило 120 человек
Роспотребнадзор Бурятии: число отравившихся едой в Улан-Удэ выросло до 121
Число заболевших сальмонеллезом и острой кишечной инфекцией после употребления готовой еды в Бурятии возросло до 121. Об этом ТАСС сообщили в управлении ведомства по региону.
«Зарегистрировали 121 случай, среди них 66 детей», — отметили в Роспотребнадзоре.
Всего в больницы поступили 67 человек, из них 40 детей.
Власти республики в воскресенье заявили об острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. Роспотребнадзор установил, что пострадавшие покупали готовую продукцию в магазинах торговой сети «Николаевский».
Следователи возбудили уголовное дело, на предприятии-изготовителе ООО «Восток» обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
