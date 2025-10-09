Школьники из Приамурья массово отравилась по пути в санаторий в Кисловодске

Детям из Тынды стало плохо в поезде, который вез их с сопровождающими в Кисловодск. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Детей отправили в одну из больниц Самары. Все обстоятельства происшествия выясняются. При необходимости надзорное ведомство примет меры реагирования.

Ранее в Иванове школьник впал в кому прямо во время урока. У него пропало дыхание, упали давление и уровень кислорода в крови. Пострадавшему на месте интубировали трахею, затем подключили его к искусственной вентиляции легких и отправили в больницу.

Благодаря своевременным мерам мальчика удалось спасти.