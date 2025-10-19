Более 40 человек подцепили кишечную инфекцию в Улан-Удэ

В Улан-Удэ зарегистрировали вспышку острой кишечной инфекции. Об этом сообщила заместитель председателя правительства, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова в Telegram-канале .

«На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей; 36 пациентов госпитализировано, из них 21 ребенок от 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации», — написала она.

Другие пациенты находятся в состоянии средней степени тяжести. Весь состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи мобилизовали для ликвидации последствий случившегося.

По словам министра, вспышка инфекции связана с готовой пищевой продукцией ООО «Восток», реализованной в магазинах торговой сети «Николаевский».

Лудупова призвала жителей с признаками острой кишечной инфекции обращаться за медицинской помощью по телефону 103 и в приемное отделение инфекционной больницы.

Накануне стало известно, что в Арзамасе Нижегородской области 15 детей оказались в больнице с признаками кишечной инфекции.