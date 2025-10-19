Сегодня 11:07 Вспышка кишечной инфекции в Улан-Удэ: что известно о массовом заражении Жители Улан-Удэ рассказали о массовом отравлении шаурмой и онигири 0 0 0 Фото: imago stock&people / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Бурятии зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: десятки человек попали в больницу, отравившись готовой едой. В одну из торговых сетей Улан-Удэ нагрянула проверка. Что известно о происшествии — в материале 360.ru.

Вспышка кишечной инфекции в Улан-Удэ О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ сообщила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова. «На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей; 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации», — рассказала она. Состояние других зараженных оценили как средней степени тяжести. Состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи мобилизовали.

Вчера вечером в Улан-Удэ была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией производства ООО «Восток», реализованной в различных магазинах торговой сети «Николаевский» и не соответствующей требованиям качества. Евгения Лудупова глава Минздрава Бурятии

Министр призвала население обращаться к врачам при появлении симптомов кишечной инфекции после употребления шаурмы и онигири из торговой сети «Николаевский». Информацию об отравлении подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале. «Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме», — написал он. По его словам, у троих пациентов подтвердился сальмонеллез.

Фото: РИА «Новости»

Нарушение производства продукции На предприятии «Восток» в Улан-Удэ выявили многочисленные нарушения производства, сообщил РИА «Новости» представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия. «В связи с выявлением на предприятии многочисленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов „Николаевский“», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

Фото: РИА «Новости»

Уголовное дело после массового заражения Следственный комитет начал уголовное расследование дела по факту вспышки острой кишечной инфекции в Бурятии. «Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей», — заявили в ведомстве.

Фото: РИА «Новости»

Состояние зараженных в Улан-Удэ 360.ru пообщался с пострадавшими и узнал об их состоянии. «Вчера покупала шаурму, чек имеется. Рвота, диарея, температура, рези в желудке», — рассказала заболевшая Дарья. Она добавила, что даже не смогла вызвать скорую — не было сил.

Это было ночью, с двух до пяти. Честно, не было сил вызвать [скорую]. От унитаза не отойти. Конечно, пострадавших намного больше, чем пишут. Многие не обращаются за медицинской помощью. Пьем полисорб и живем дальше. Дарья пострадавшая

Еще одна пострадавшая предположила, что отравилась пюре с печенью. «Сейчас все хорошо. Два дня рвало, я почему-то на давление все списывала, и жидкий стул был. Ничего не предпринимала, даже и подумать не могла, что траванулась, никогда не было такого», — отметила она.

Фото: РИА «Новости»

У другой жительницы Улан-Удэ заболела дочь.

Она студентка, взяла онигири в «Николаевском». Потом ей стало плохо: тошнота, диарея, болели живот и голова. Слава богу, сейчас все хорошо. Вылечились в домашних условиях. мать пострадавшей

Еще одна бурятка отравилась шаурмой. «Вчера дочь в перерыве между парами купила в магазине „Николаевский“ шаурму. Через некоторое время почувствовала себя плохо, пришлось отпроситься у преподавателя. Многократная рвота и диарея, головная боль. Домой ребенок приехал в ужасном состоянии», — рассказала мать заболевшей. За медпомощью семья не обратилась — состояние улучшилось после лекарств из аптеки. «Если это был сальмонеллез, я в растерянности: может ли иметь побочные явления на здоровье? Наверное, надо сдать анализы. Если мы только замаскировали болезнь, а не излечили, может и вся семья пострадать», — пожаловалась собеседница 360.ru.