Вспышка кишечной инфекции в Улан-Удэ: что известно о массовом заражении
Жители Улан-Удэ рассказали о массовом отравлении шаурмой и онигири
В Бурятии зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции: десятки человек попали в больницу, отравившись готовой едой. В одну из торговых сетей Улан-Удэ нагрянула проверка. Что известно о происшествии — в материале 360.ru.
Вспышка кишечной инфекции в Улан-Удэ
О вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ сообщила заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
«На данный момент зарегистрировано 43 случая, из них 25 детей; 36 пациентов госпитализированы, из них 21 ребенок 7-15 лет. Один пациент в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации», — рассказала она.
Состояние других зараженных оценили как средней степени тяжести. Состав медработников Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи мобилизовали.
Вчера вечером в Улан-Удэ была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией производства ООО «Восток», реализованной в различных магазинах торговой сети «Николаевский» и не соответствующей требованиям качества.
Евгения Лудупова
глава Минздрава Бурятии
Министр призвала население обращаться к врачам при появлении симптомов кишечной инфекции после употребления шаурмы и онигири из торговой сети «Николаевский».
Информацию об отравлении подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов в своем Telegram-канале.
«Цех, где была изготовлена продукция, закрыт, ведутся проверки и лабораторные исследования. Виновные будут привлечены к ответственности в полном объеме», — написал он.
По его словам, у троих пациентов подтвердился сальмонеллез.
Нарушение производства продукции
На предприятии «Восток» в Улан-Удэ выявили многочисленные нарушения производства, сообщил РИА «Новости» представитель Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия.
«В связи с выявлением на предприятии многочисленных грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлена деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов „Николаевский“», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ведомство организовало полный комплекс противоэпидемических мероприятий.
Уголовное дело после массового заражения
Следственный комитет начал уголовное расследование дела по факту вспышки острой кишечной инфекции в Бурятии.
«Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей», — заявили в ведомстве.
Состояние зараженных в Улан-Удэ
360.ru пообщался с пострадавшими и узнал об их состоянии.
«Вчера покупала шаурму, чек имеется. Рвота, диарея, температура, рези в желудке», — рассказала заболевшая Дарья.
Она добавила, что даже не смогла вызвать скорую — не было сил.
Это было ночью, с двух до пяти. Честно, не было сил вызвать [скорую]. От унитаза не отойти. Конечно, пострадавших намного больше, чем пишут. Многие не обращаются за медицинской помощью. Пьем полисорб и живем дальше.
Дарья
пострадавшая
Еще одна пострадавшая предположила, что отравилась пюре с печенью.
«Сейчас все хорошо. Два дня рвало, я почему-то на давление все списывала, и жидкий стул был. Ничего не предпринимала, даже и подумать не могла, что траванулась, никогда не было такого», — отметила она.
У другой жительницы Улан-Удэ заболела дочь.
Она студентка, взяла онигири в «Николаевском». Потом ей стало плохо: тошнота, диарея, болели живот и голова. Слава богу, сейчас все хорошо. Вылечились в домашних условиях.
мать пострадавшей
Еще одна бурятка отравилась шаурмой.
«Вчера дочь в перерыве между парами купила в магазине „Николаевский“ шаурму. Через некоторое время почувствовала себя плохо, пришлось отпроситься у преподавателя. Многократная рвота и диарея, головная боль. Домой ребенок приехал в ужасном состоянии», — рассказала мать заболевшей.
За медпомощью семья не обратилась — состояние улучшилось после лекарств из аптеки.
«Если это был сальмонеллез, я в растерянности: может ли иметь побочные явления на здоровье? Наверное, надо сдать анализы. Если мы только замаскировали болезнь, а не излечили, может и вся семья пострадать», — пожаловалась собеседница 360.ru.