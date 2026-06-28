Число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез в Астрахани достигло 23

Число жителей Астрахани, попавших в больницы с подозрением на сальмонеллез, выросло до 23, среди них шестеро детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

В городские медучреждения с 24 по 27 июня обратились 14 человек с признаками отравления. Лабораторная проверка выявила у больных сальмонеллез. Одна женщина скончалась.

По данным следствия, заболевшие съели рыбные котлеты, купленные на вынос в одном из предприятий общепита Астрахани.

Следователи возбудили уголовное дело. Областная прокуратура области поставила ход расследования на контроль.