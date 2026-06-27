В Астрахани возбудили дело из-за массового отравления готовой едой

Уголовное дело возбудили в Астрахани после массового отравления и смерти одной женщины. Об этом сообщил Следственный комитет .

По версии следствия, в период с 24 по 27 июня 14 человек заразились сальмоннелезом, употребив, готовую еду, проданную на вынос. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты.

Одна женщина 1964 года рождения скончалась. Среди заболевших четверо детей.

Правоохранители продолжают расследование. Они возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).