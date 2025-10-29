Четыре летевших на Москву украинских беспилотника сбили за ночь 29 октября

За ночь средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре летевших на Москву беспилотника. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Уничтожен еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

До этого градоначальник заявил еще о трех вражеских дронах. Во всех случаях на места падения оперативно приезжали сотрудники экстренных служб.

В ночь на 28 октября ракетчики уничтожили два украинских беспилотника на подлете к Москве. Утром силы ПВО сбили еще один дрон.

Также сегодня ночью закрылись 12 аэропортов на фоне сообщений о БПЛА. Первый запрет на полеты самолетов ввели в столичных Жуковском и Домодедове, потом приостановил работу аэропорт Шереметьево. Позже ограничения установили в авиагаванях во Владикавказе, Грозном, Самаре, Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Краснодаре.