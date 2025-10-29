Ночная тревога. Уже 12 аэропортов России закрылись на фоне сообщений о БПЛА

Более 10 российских аэропортов прервали работу в ночь на среду, 29 октября. Такие данные сообщил представитель Росавиации, в нескольких регионах власти предупреждали об угрозах дронов.

Первые ограничения ввели в столичных Жуковском и Домодедове. Эти аэропорты не работали всего два часа.

Столичный градоначальник Сергей Собянин примерно в то же время отчитался об уничтожении трех беспилотников, аппараты летели к московской территории.

Около 02:30 ограничил работу аэропорт Шереметьево. За час до этого Собянин вновь предупредил о работе ПВО — сбить удалось еще три дрона. Около 03:20 ракетчики сбили еще один БПЛА, летевший на столицу.

Росавиация дополнила, что полеты временно ограничены во Владикавказе, Грозном, Самаре, Казани, Ульяновске, Чебоксарах и Краснодаре. Позже под действие ограничений попали Пенза, Волгоград, Калуга, Геленджик и Саратов — здесь на запасной аэродром пришлось уйти одному самолету.

О взрывах сообщили также жители Ульяновской области. Детонация, по их словам, произошла рядом с Новоспасским поселением.

Позднее эту информацию подтвердил губернатор Алексей Русских. Он рассказал, что в Новоспасском районе ПВО отразило атаку украинских беспилотников, никто не погиб.

К месту, где упали обломки дронов, прибыли экстренные службы.