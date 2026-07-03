Четыре человека пострадали при пожаре на пляже в Стамбуле

Мощный пожар произошел на пляже острова Бююкада в Стамбуле, который пользуется популярностью у российских туристов. Об этом сообщила турецкая газета Hürriyet .

Огонь охватил всю пляжную линию и расположенные там постройки. На опубликованных кадрах были заметны языки пламени и клубы густого черного дыма, окутавшие все вокруг. Очевидцы рассказали, что возгорание началось в одном из ресторанов, а затем стало быстро распространяться из-за сильного ветра.

Людей с пляжа экстренно эвакуировали. По предварительной информации, пострадали четыре человека, их доставили в больницу. Пожар тушили, в том числе, с применением вертолетов. Возгорание удалось локализовать.

Ранее климатологи предупредили жителей и гостей Турции, что в этом году температура воздуха может заметно превысить климатическую норму и установить новые рекорды жары. Наиболее сильное повышение ожидают во внутренних континентальных районах страны.