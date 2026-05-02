Турцию предупредили о риске рекордной жары и засухи

Milliyet: погода в Турции в этом году может побить температурные рекорды

Температура воздуха во многих районах Турции в этом году может превысить норму и обновить рекорды жары. Об этом газете Milliyet рассказал климатолог, профессор Доган Тюркеш.

Особенно сильную жару прогнозируют во внутренних континентальных районах страны, в том числе в центральной, юго-западной и юго-восточной Анатолии. По словам ученого, рост температуры будет сопровождаться сокращением осадков в осенне-зимний период.

«В этом году температура воздуха во многих местах может превысить норму, существует вероятность превышения рекордов высоких температур», — сказал Тюркеш.

Климатолог добавил, что повышение температуры, испарения и изменение режима осадков усилят засуху.

При сохранении нынешних климатических тенденций к 2040-м годам в ряде регионов Турции могут появиться условия, близкие к пустынным и похожие на климат северной Сирии.

Ученый также связал потепление с ростом риска лесных пожаров, дефицитом воды и дополнительной нагрузкой на сельское хозяйство.

Ранее одним из самых заметных признаков глобального потепления назвали быстрое сокращение ледников по всему миру. По словам географа, гляциолога, доктора географических наук Марии Соломиной, этот процесс лучше всего отражает масштаб климатических изменений.