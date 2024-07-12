Источник 360.ru: во время крушения Superjet под Коломной не звучало взрывов

Самолет Sukhoi Superjet перед крушением издавал громкий и необычный звук, от борта шел черный дым. Подробности авиакатастрофы 360.ru рассказала очевидица событий Любовь.

Она отметила, что видела, как самолет начал снижаться, а потом лайнер задымился.

«Мы с мужем стояли на крыльце. Сначала пролетел самолет высоко там. Потом был странный звук, ужасный визг», — сообщила женщина.

По словам очевидицы, борт пролетел неподалеку от ее дома. Все произошло так быстро, что она даже не успела позвонить в МЧС, чтобы сообщить о проблемах с самолетом.

«Он прямо под углом шел, прямо 90 градусов, мимо нашего дома. И через ровно две-три секунды <…> пошел черный-черный дым, огромное облако. А взрыва-то не было», — объяснила местная жительница.

Женщина подумала, что пилотам удалось посадить борт в поле, так как не прозвучали звуки взрыва.

«Этот черный дым поднялся. И потом светлеет, светлеет. Я говорю: „Наверное, на поле посадил“. <…> [Летел] прямо над нами. Это очень страшно, особенно этот звук», — заключила жительница Подмосковья.

Пассажирский лайнер потерпел крушение днем 12 июля. Перед авиакатастрофой пилоты отвели борт как можно дальше от жилых районов. В результате падения самолета погибли три члена экипажа.