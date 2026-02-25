Частный дом загорелся в Щелкове

Пожар в частном доме разгорелся в подмосковном городе Щелково. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в районе улиц Добролюбова и Герцена. Все дополнительные данные о случившемся уточняются.

Еще один крупный пожар вспыхнул сегодня в промзоне в подмосковной деревне Мотяково, там загорелся ангар. Прибывшие на место спасатели локализовали огонь на площади 900 квадратных метров. К тушению привлекли 24 спасателя и шесть единиц специальной техники.

Накануне пожар случился на ВДНХ в трехэтажном павильоне. В результате случившегося сгорели третий этаж здания и кровля на площади 70 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступило.