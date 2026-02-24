Трехэтажный павильон сгорел ночью на ВДНХ

Пожар произошел в трехэтажном павильоне на ВДНХ минувшей ночью, в помещении проводили квесты. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в результате ЧП сгорел третий этаж здания и кровля на площади 70 квадратных метров. В результате случившегося никто не пострадал.

В распоряжении 360.ru оказались кадры с места событий. На них видно, что огонь охватил здание, в небо поднялись клубы густого дыма. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее пожар случился в административном здании на северо-востоке Москвы. Пламя разгорелось на втором этаже и перекинулось на чердак. Площадь возгорания достигла около 600 квадратных метров. Спасателям пришлось вскрыть части кровли во время тушения.