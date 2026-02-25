Пожар в промзоне в Мотякове локализовали на площади 900 квадратных метров

Пожар в промзоне в подмосковной деревне Мотяково локализовали на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Московской области.

«Информацию о загорании в ангаре подтверждаем, силы и средства направлены, приступили к тушению», — заявили в ведомстве.

Также там отметили, что возгорание локализовали на площади 900 квадратных метров. К тушению привлекли 24 спасателя и шесть единиц техники.

О пожаре в промзоне стало известно сегодня рано утром. В распоряжении 360.ru появились кадры с места происшествия. Один из очевидцев рассказал, что когда он проезжал мимо, то видел ангар, который полностью охватил огонь.