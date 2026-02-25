Появилось видео с места крупного пожара в подмосковной деревне Мотяково

Крупный пожар вспыхнул рано утром 25 февраля в подмосковной деревне Мотяково. По предварительным данным, возгорание произошло на территории промзоны, сообщил источник 360.ru.

Очевидцы происшествия поделились кадрами происходящего. По словам одного из них, на место прибыли сотрудники экстренных служб — как минимум четыре машины пожарной техники. Когда он проезжал мимо — горел ангар.

Официально информация о ЧП пока не подтверждена. Все обстоятельства случившегося уточняют.

Ранее пожар случился в общежитии в центре Москвы. Огонь охватил здание во Владковском переулке, пламя распространилось в одном из помещений. По данным 360.ru, около 700 человек эвакуировали, в результате происшествия двое пострадали.