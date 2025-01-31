Бывший фигурист Кирсанов был среди пассажиров разбившегося в США самолета

ABC: на борту упавшего в США самолета был бывший фигурист Александр Кирсанов

Экс-фигурист Александр Кирсанов был среди пассажиров самолета, который потерпел крушение над Вашингтоном. Об этом ABC News сообщила его жена Наталья Гудина.

«Я потеряла мужа, учеников, друзей», — сказала она.

Гудина призналась, что «потеряла все». Женщина отметила, что Кирсанов тренировал двух юных фигуристов — они тоже находились на борту пассажирского лайнера.

Ранее стало известно о гибели чемпионов мира по фигурному катанию Вадима Наумова и Евгении Шишковой. Пара переехала в США уже после завершения карьеры в России, где стала работать тренерами.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что среди жертв авиакатастрофы в Вашингтоне были граждане России. Сейчас расследованием причин крушения занимаются FAA, NTSB и военные США.

По словам американского лидера рассматривается несколько версий трагедии. Личности всех фигуристов, которые погибли в результате авиакатастрофы, установили.