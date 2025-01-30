«Талантливые люди». Трамп выразил соболезнования из-за гибели россиян в США

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что на борту рухнувшего над Вашингтоном пассажирского самолета были граждане России, и выразил свои соболезнования. Об этом он заявил на брифинге, трансляцию которого вел Белый дом .

«Это действительно потрясло многих людей, включая людей, к сожалению, из других стран, которые были на борту… У нас был на этом самолете российский контингент, очень талантливые люди. Нам очень, очень и очень жаль», — сказал американский лидер.

В ходе общения с журналистами Трамп отметил, что рассматривается несколько версий трагедии. Также он подтвердил, что выживших в авиакатастрофе в Вашингтоне нет.

Глава государства пообещал позаботиться о том, чтобы ничего подобного в США больше не повторилось. Также он сообщил о назначении исполняющим обязанности администратора Федерального управления гражданской авиации Криса Рошело.

В ходе выступления Трамп попытался обвинить FAA в стремлении к разнообразию, отметив, что вера в американские авиаперевозки будет восстановлена. При этом он уточнил, что FAA, NTSB и военные США проведут расследование и установят причины крушения, в том числе проверка коснется действий авиадиспетчеров.

Армейский вертолет столкнулся с гражданским самолетом CRJ700 в ночь на 30 января. Лайнер рухнул в реку Потомак. На его борту летели 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Позже стало известно о гибели российских фигуристов Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые работали в США тренерами.