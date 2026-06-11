«Было много конфликтов». Появились детали о погибшем при поножовщине жителе Подмосковья

Жена погибшего после нападения в Терновке: у него было много конфликтов

У погибшего после нападения неизвестного в деревне Терновка Наро-Фоминского городского округа Московской области раньше было много конфликтов. Об этом 360.ru рассказала его бывшая супруга Людмила.

«Я не знаю, кто нападавший, я в полном шоке. О сыне мне сообщила учительница, состояние не знаю. Конфликты были у мужа, давно уже, лет пять назад. Я развелась с ним, как сейчас — не знаю», — отметила она.

Нападение произошло 10 июня. Обстоятельства произошедшего выясняются. В результате ЧП 55-летний мужчина погиб, а 13-летнего подростка доставили в больницу с множественными колотыми ранениями в тяжелом состоянии.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что силовики задержали подозреваемого в нападении. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья.

Наро-Фоминская городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту случившегося.

Ранее в Красноярске местный житель открыл стрельбу по людям из охотничьего ружья и убил человека из-за громкой музыки. Еще трое отдыхающих получили огнестрельные ранения.