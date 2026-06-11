В Подмосковье задержали подозреваемого в смертельной поножовщине

Подмосковные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве под Наро-Фоминском. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в телеграм-канале .

По ее словам, подозреваемый предположительно напал с ножом на жильцов частного дома в Наро-Фоминском городском округе. Один мужчина в результате скончался, его несовершеннолетний сын попал в больницу.

Задержанный — гражданин одного из государств ближнего зарубежья, уточнила она.

Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила о задержании двух фигурантов уголовного дела об убийстве женщины и разбойном нападении на северо-западе Москвы. Преступления произошли 13 марта в квартире на Строгинском бульваре.