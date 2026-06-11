Житель Красноярска открыл стрельбу по людям и убил человека из-за громкой музыки

Жителя Красноярска заподозрили в убийстве и покушении на убийство четырех человек, в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

«По данным следствия, в ночь с 10 на 11 июня 2026 года 39-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 38 и 40 лет находились около магазина по улице Школьной в поселке Канифольный. Между ними и подозреваемым возник конфликт из-за громкого прослушивания музыки», — заявили в ведомстве.

В итоге подозреваемых несколько раз выстрелил в сторону людей из охотничьего ружья, которое было у него с собой. Пострадавшие попытались убежать от него на машине, но нападавший продолжил стрелять в их сторону.

В итоге ранил одному из мужчин грудную клетку, от полученных травм он скончался. Другие пострадавшие попали в больницу с огнестрельным ранениями разных частей тела. Сейчас врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Стрелявшего задержали, сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина выстрелил из пневматического оружия в 11-летнего мальчика. Ребенок играл на саксофоне во дворе.