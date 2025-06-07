Брошенную на улице в Ленобласти новорожденную девочку перевели из реанимации

Новорожденную девочку, найденную в поселке Дубровка Ленинградской области, переводят из реанимации. Об этом сообщили РИА «Новости» в пресс-службе комитета по здравоохранению Ленобласти.

«Состояние средней степени тяжести, сегодня переводят из реанимации на второй этап выхаживания, угрозы жизни нет», — рассказал собеседник агентства.

Во Всеволожском районе Ленинградской области полиция ищет женщину, которая бросила младенца в пакете под окнами жилого дома. По предварительным данным, матерью ребенка может быть 15-летняя школьница.

Младенца нашли дворники, они услышали плач из полиэтиленового пакета, который лежал на газоне возле многоэтажки. Когда его открыли, внутри оказался младенец — весь в крови.

Ранее тело новорожденной девочки в пакете и полотенце нашли в озере в Красноярском крае. Следователи выясняют личность матери ребенка и обстоятельства произошедшего.