Найденную в пакете в Ленобласти новорожденную девочку выбросили из окна
Младенца, которого сотрудники ЖКХ нашли в пакете под окном многоквартирного дома во Всеволожском районе поселка Дубровка Ленинградской области, выбросила из окна мать. Об этом сообщил телеканал 78.ru
«По предварительным данным, матерью ребенка может оказаться девочка 15 лет», — отметил собеседник журналистов.
Сейчас младенец находится под круглосуточным наблюдением медицинских сотрудников в отделении для новорожденных Всеволожской межрайонной клинической больницы. По словам врачей, девочка в удовлетворительном состоянии.
Накануне дворники услышали странные звуки из полиэтиленового пакета, лежавшего на газоне возле жилой многоэтажки. Когда они открыли его, там оказался плачущий младенец в крови. В распоряжении 360.ru оказались кадры с найденным ребенком.
По данным РЕН ТВ, местные жители вызвали на место происшествия врачей. Прибывшие педиатры установили, что ребенок родился буквально несколько часов назад. У девочки диагностировали травму головы.
Сотрудники правоохранительных органов задержали мать ребенка. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.