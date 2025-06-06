Найденную в пакете в Ленобласти новорожденную девочку выбросили из окна

Младенца, которого сотрудники ЖКХ нашли в пакете под окном многоквартирного дома во Всеволожском районе поселка Дубровка Ленинградской области, выбросила из окна мать. Об этом сообщил телеканал 78.ru

Сейчас младенец находится под круглосуточным наблюдением медицинских сотрудников в отделении для новорожденных Всеволожской межрайонной клинической больницы. По словам врачей, девочка в удовлетворительном состоянии.

Накануне дворники услышали странные звуки из полиэтиленового пакета, лежавшего на газоне возле жилой многоэтажки. Когда они открыли его, там оказался плачущий младенец в крови. В распоряжении 360.ru оказались кадры с найденным ребенком.

По данным РЕН ТВ, местные жители вызвали на место происшествия врачей. Прибывшие педиатры установили, что ребенок родился буквально несколько часов назад. У девочки диагностировали травму головы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мать ребенка. Ей предъявили обвинение в покушении на убийство малолетнего, сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Ленинградской области.