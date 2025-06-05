В Ленинградской области женщина бросила новорожденного в пакете

Правоохранители Всеволожского района Ленинградской области разыскивают женщину, бросившую младенца в пакете под окнами жилого дома в поселке Дубровка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления полиции.
Сообщение о случившемся поступило в полицию днем 5 июня. Очевидцы нашли пакет с новорожденной девочкой у дома по улице Томилина. Ребенка госпитализировали.
Правоохранители приступили к поиску и установлению личности матери младенца. Проводится проверка.
По информации Telegram-канала «Mash на Мойке», девочку выбросили прямо из автомобиля. На ее теле обнаружили следы крови.
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