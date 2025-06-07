Тело новорожденной девочки в пакете и полотенце нашли в озере в Красноярском крае

СК: в Красноярском крае на берегу озера нашли тело новорожденной девочки

На берегу озера в районе села Зыково нашли тело новорожденной девочки. Ее завернули в полотенце и пакет. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Следователи выясняют личность матери ребенка и обстоятельства произошедшего.

«В целях установления факта, был ли ребенок живым или мертворожденным, а также точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — уточнили в СК.

Максимальное наказание по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка — до четырех лет лишения свободы.

Ранее в Ленинградской области женщина бросила новорожденного в пакете. Девочку нашли у дома на улице Томилина. Младенца госпитализировали. Правоохранители начали поиски и установление личности его матери.