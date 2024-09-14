Борт в Нижний Новгород вернулся в Шереметьево из-за проблем с наддувом кабины

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании «Россия», следовавший из Москвы в Нижний Новгород, вернулся в Шереметьево из-за технической неисправности. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, на борту возникли проблемы с наддувом кабины.

Самолет благополучно приземлился в 21:30 по московскому времени.

Больше никаких подробностей не сообщили.

До этого в Алтайском крае упал частный легкомоторный самолет, управлявший им пилот погиб.

В первых числах сентября пассажирский лайнер, следовавший из Москвы в Екатеринбург, экстренно сел в Казани из-за ухудшения самочувствия одной из пассажирок. Женщина умерла до приезда медиков.

Ранее в США на взлетно-посадочной полосе столкнулись два самолета авиакомпании Delta Air Lines. Крыло одного самолета задело хвост и крыло другого. Пассажиры не пострадали.