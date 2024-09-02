Пассажирка самолета умерла во время рейса Москва — Екатеринбург
Самолет Москва — Екатеринбург экстренно сел в Казани из-за умиравшей пассажирки
Пассажирка совершившего в Казани вынужденную посадку самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, умерла. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления Следственного комитета на транспорте.
Самолет экстренно сел в Казани из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Женщина 1997 года рождения ушла из жизни до приезда медиков. Следователи установят все обстоятельства случившегося, осмотрят место происшествия и назначат ряд экспертиз.
Ранее пассажирский лайнер, направлявшийся в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку во Владивостоке. Самолет вернулся в аэропорт вылета после сигнала о неисправности одной из гидросистем. Прокуратура начала проводить проверку.
На борту находились 162 пассажира, никто из них не пострадал. Их разместили в терминале аэропорта.
В августе лайнер авиакомпании «Аэрофлот» с российскими туристами, вылетавший из Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Пилот решил совершить посадку согласно инструкции.