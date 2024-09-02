Пассажирка совершившего в Казани вынужденную посадку самолета, летевшего из Москвы в Екатеринбург, умерла. Об этом сообщила пресс-служба Центрального межрегионального управления Следственного комитета на транспорте.

Самолет экстренно сел в Казани из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Женщина 1997 года рождения ушла из жизни до приезда медиков. Следователи установят все обстоятельства случившегося, осмотрят место происшествия и назначат ряд экспертиз.

Ранее пассажирский лайнер, направлявшийся в Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку во Владивостоке. Самолет вернулся в аэропорт вылета после сигнала о неисправности одной из гидросистем. Прокуратура начала проводить проверку.

На борту находились 162 пассажира, никто из них не пострадал. Их разместили в терминале аэропорта.

В августе лайнер авиакомпании «Аэрофлот» с российскими туристами, вылетавший из Антальи в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Пилот решил совершить посадку согласно инструкции.