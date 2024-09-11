Самолет со скрежетом столкнулся с соседним лайнером в американском аэропорту

TMZ: в США два самолета Delta Air Lines столкнулись на взлетно-посадочной полосе

В аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте во время руления на взлетно-посадочной полосе столкнулись два лайнера авиакомпании Delta Air Lines. Пассажиры сообщили TMZ , что крыло одного самолета задело хвост и крыло другого.

Утром 10 сентября Airbus A350 готовился к вылету в Токио с 221 пассажирами. На соседней рулежной дорожке находился Endeavor Air CRJ-900 рейсом в Лафайет в штате Луизиана с 56 людьми на борту. Во время руления первый лайнер задел крылом хвостовую часть и крыло второго.

«Звуки скрежета металла, затем громкие удары. У нас все в порядке. Ни огня, ни дыма», — сказал находившийся на одном из самолетов метеоролог Джейсон Адамс.

По его словам, пассажиры вышли на взлетно-посадочную полосу, а затем вернулись в терминал. Пресс-служба Delta Air Lines сообщила, что никто не пострадал.

Похожий случай произошел в феврале 2024 года в аэропорту Осаки, сообщили «Известия». Два пассажирских самолета All Nippon Airways столкнулись во время руления.