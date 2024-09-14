Пилот погиб при крушении частного самолета в Алтайском крае

Частный легкомоторный самолет упал в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, управлявший им пилот погиб.
Известно, что самолет рухнул близ поселка Приозерный Рубцовского района. На борту был только пилот.
По факту случившего уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Обстоятельства ЧП устанавливают специалисты Барнаульского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК.
В начале недели под Рузой разбился частный самолет RA-1240G. На его борту были два человека — они погибли. В Росавиации отмечали, что крушению присвоили статус катастрофы. Расследовать обстоятельства падения RA-1240G будут специалисты МАК.
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