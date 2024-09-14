Пилот погиб при крушении частного самолета в Алтайском крае

МЧС Алтайского края
Фото: МЧС Алтайского края/Telegram

Частный легкомоторный самолет упал в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МЧС. По данным ведомства, управлявший им пилот погиб.

Известно, что самолет рухнул близ поселка Приозерный Рубцовского района. На борту был только пилот.

МЧС Алтайского края
Фото: МЧС Алтайского края/Telegram
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МЧС Алтайского края
Фото: МЧС Алтайского края/Telegram
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По факту случившего уже возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Обстоятельства ЧП устанавливают специалисты Барнаульского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК.

В начале недели под Рузой разбился частный самолет RA-1240G. На его борту были два человека — они погибли. В Росавиации отмечали, что крушению присвоили статус катастрофы. Расследовать обстоятельства падения RA-1240G будут специалисты МАК.

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