При землетрясении в Бангкоке пострадали 50 человек, один человек погиб

CNN: при обрушении здания в Бангкоке пострадали 50 человек

Как минимум 50 человек пострадали при обрушении здания в Бангкоке из-за землетрясения, один человек скончался, второй до сих пор находится под обломками. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Один человек погиб и еще 50 пострадали после обрушения высотного строящегося здания в Бангкоке», — процитировали журналисты заявление властей.

В Национальном институте неотложной медицины Бангкока заявили, что под завалами остается еще один пострадавший.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы. Толчки ощутили жители соседних стран, в том числе и тайцы. Правительство Таиланда ввело режим ЧП в связи со случившимся.

Один из очевидцев рассказал 360.ru, что в Бангкоке происходит настоящий хаос. Здания ходуном ходят, и трясутся стены. Все люди выбежали на улицу, по словам местных, такого раньше никогда не было. Еще один турист заявил, что находится в самолете, который не может вылететь из-за закрытого авиасообщения.