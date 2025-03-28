Число погибших при обрушении здания в Бангкоке возросло до двух

Число погибших при обрушении здания в Бангкоке из-за мощного землетрясения увеличилось до двух, семь человек спасли из-под обломков. Об этом сообщило агентство АР со ссылкой на аварийную службу.

«Аварийная служба из Бангкока сообщила, что из-под завалов спасли семь человек. В результате обрушения здания погибли двое», — отметил собеседник издания.

Изначально телеканал Thai PBS сообщал, что в результате обрушения здания в Бангкоке скончался по меньшей мере один рабочий.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в пятницу, толчки ощутили в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде.

Вице-президент Ассоциации туристических операторов России Артур Мурадян отмечал, что отдыхающие в Таиланде россияне не обращались к туроператорам за помощью или досрочным прекращением отдыха из-за мощного землетрясения, распространившегося 28 марта по странам Юго-Восточной Азии.