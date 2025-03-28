Крупнейшая клиника Таиланда отменила плановые операции после землетрясения в Мьянме

Крупнейшая и старейшая больница Таиланда «Сирирадж» приостановила проведение плановых операций после землетрясения в Мьянме. Об этом со ссылкой на заявления медицинского учреждения сообщило РИА «Новости».

«В целях безопасности пациентов, их родственников и персонала больница „Сирирадж“ приостанавливает предоставление следующих услуг. Временно прекращается работа специализированных клиник в нерабочее время, а также отменяются все операции, не требующие экстренной помощи», — рассказали представители организации.

Ограничения в работе больницы будут действовать с 16:00 пятницы по местному времени до 08:00 воскресенья.

Мощное землетрясение на территории Мьянмы произошло в пятницу. Его магнитуда составила от 7,7 до 7,9. Спустя некоторое время последовало повторное землетрясение магнитудой 6,4.

По последним данным, число жертв в результате землетрясения в Мьянме достигло 20.

Вице-президент Ассоциации туристических операторов России Артур Мурадян в беседе с 360.ru сообщил, что туристы из России, которые отдыхают в Таиланде, пока не обращаются к туроператорам за помощью или из-за досрочного прекращения отдыха.