Более 50 людей вывели из московской школы из-за замыкания

Источник 360.ru: 33 ребенка эвакуировали из здания музыкальной школы в Москве

Короткое замыкание произошло в здании музыкальной школы на Люблинской улице на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

«После замыкания возгорания не произошло. Из помещений вывели 57 человек, из них — 33 ребенка», — отметил он.

Специалисты получили сообщение о ЧП в 19:17. Причины замыкания устанавливаются.

Вечером 12 сентября пожар произошло в многоэтажном доме в столичном Митино. На нескольких этажах загорелись балконы. Спасатели эвакуировали из здания 45 человек.

В начале сентября спасатели тушили пожар на пятом этаже здания Всероссийского государственного университета кинематографии. Площадь возгорания составила 40 «квадратов». Огонь охватил мебель и оборудование.