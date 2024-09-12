Спасатели вывели 45 человек из горящей многоэтажки в Москве

Пожар охватил несколько квартир в многоэтажном доме в столичном Митино. Спасатели эвакуировали из здания 45 человек, сообщил источник 360.ru.
«Горели три квартиры на 12-13-м этажах. Эвакуировались 45 человек», — сказал он.
В настоящее время на месте ЧП продолжают работать пожарные. Информации о пострадавших не поступало.
По данным МЧС Москвы, балконы загорелись на Пятницком шоссе на уровне 12-14-го этажей. Пожар ликвидировали в 18:54. Для спасения людей использовали подъемный механизм.
Накануне пожар произошел в многоквартирном доме Дедовска. Жильцы верхних этажей оказались отрезанными от выхода на улицу из-за густого дыма в подъезде. Спасатели оперативно эвакуировали взрослых, детей и домашних питомцев.
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