Загорелось здание ВГИК в Москве

Огонь вспыхнул на пятом этаже здания Всероссийского государственного университета кинематографии в Москве. Горят стеллажи, оборудование и мебель, сообщил источник 360.ru.

Площадь возгорания составляет 40 квадратных метров. Из здания эвакуируют людей.

«Двенадцатиэтажное здание, фасад с большой площадью остекления, сложной планировки. Загорание, предварительно, происходит на пятом этаже», — рассказал собеседник 360.ru.

В МЧС подтвердили, что пожар разгорелся в одной из аудиторий административного здания. До приезда огнеборцев из него эвакуировали около 50 человек. Пожарные оперативно потушили возгорание, в результате ЧП никто не пострадал.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Коломне. От здания валил густой черный дым, на место две пожарных бригады.