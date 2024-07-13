Более 20 человек утонули в водоемах России за сутки

МЧС: в России более 20 человек погибли на водоемах за прошедшие сутки

На водоемах страны за прошедшие сутки погибли 22 человека. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России. Всего было зафиксировано 30 происшествий.

Один из случаев произошел в Амурской области на втором Владимирском озере: выпивший 44-летний мужчина во время заплыва скрылся из виду и утонул.

В Орловской области житель решил переплыть реку и пропал. Его тело спасатели нашли в 40 метрах от берега.

Смертельные случаи на воде происходят едва ли не каждый день. Гибнут не только взрослые, но и дети. Ранее мужчина с сыном утонули, плавая на сапборде, в Челябинской области.

Спасатели напомнили об основных правилах: запрещено заплывать за буйки, купаться вдали от берега, нырять в незнакомых местах, прыгать в воду с большой высоты. Заходить в водоем нужно постепенно, чтобы не было спазма сосудов.