Отец с сыном утонули во время катания на сапборде в Челябинской области

Отец и сын утонули на озере Большой Теренкуль в Челябинской области. Они упали с сапборда, сообщили пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Папа с девятилетним ребенком плавали на сапборде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — уточнили в ведомстве.

Жителей региона призвали прислушаться к советам сотрудников МЧС и не пренебрегать мерами безопасности на воде. При использовании плавсредств необходимо надевать спасательный жилет и отдыхать там, где находятся спасатели. Кроме того, особое внимание рядом с водой нужно уделять детям.

Ранее в Нижегородской области на реке Волга утонула десятилетняя девочка. Вместе с ней пропала ее шестилетняя сестра. Все произошло, когда отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду дочерей.