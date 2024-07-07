Отец с сыном утонули во время катания на сапборде в Челябинской области

Фото: РИА «Новости»

Отец и сын утонули на озере Большой Теренкуль в Челябинской области. Они упали с сапборда, сообщили пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«Папа с девятилетним ребенком плавали на сапборде. Что-то пошло не так, оба упали в воду и утонули», — уточнили в ведомстве.

Жителей региона призвали прислушаться к советам сотрудников МЧС и не пренебрегать мерами безопасности на воде. При использовании плавсредств необходимо надевать спасательный жилет и отдыхать там, где находятся спасатели. Кроме того, особое внимание рядом с водой нужно уделять детям.

Ранее в Нижегородской области на реке Волга утонула десятилетняя девочка. Вместе с ней пропала ее шестилетняя сестра. Все произошло, когда отец отвлекся на несколько минут и упустил из виду дочерей.

Скандал на выпускном в Нальчике. Кто отказался встать во время гимна в России

Подмосковье получило Гран-при фестиваля «Будущее в цветах»

Нарушения происходят потом. Зачем продлевать сроки действия водительских прав

Комбокарты и секретный шифр. Как можно заработать бесплатные монеты в «Хомяке»

Рост производства столичных машин и оборудования составил 36% за 5 месяцев 2024 года

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте