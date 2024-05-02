Более 10 беспилотников уничтожили над территорией России за ночь | 360°

02 мая 2024, 07:49
Более 10 беспилотников уничтожили над территорией России за ночь
Минобороны: средства ПВО уничтожили за ночь 12 дронов ВСУ над территорией России
За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией России 12 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить ряд террористических атак с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ», — уточнили в оборонном ведомстве.
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Дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 12 украинских беспилотников. Из них пять — над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.
В ночь на 2 мая губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил об атаке дрона украинских боевиков. Беспилотник ВСУ пытался ударить по объекту энергетической инфраструктуры в Рославльском районе.
Утром 1 мая украинские боевики атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа. Один беспилотник ВСУ влетел в коммерческий объект торговли.
Беспилотники
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ПВО
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Краснодарский край
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