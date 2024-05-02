Объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области атаковали БПЛА | 360°

Происшествия 02 мая 2024, 06:21 Объект гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области атаковали БПЛА Губернатор Анохин: БПЛА атаковали инфраструктуру Смоленской области РИА «Новости»

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Украинские беспилотники атаковали объект энергетической инфраструктуры в Рославльском районе на юго-востоке Смоленской области. Никто не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

«Сегодня Смоленская область вновь подверглась атаке украинских БПЛА. На территории Рославльского района противник предпринял попытку нанесения повреждений объекту гражданской энергетической инфраструктуры», — сообщил он.

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Экстренные и правоохранительные органы выехали на место происшествия, заявил губернатор. Василий Анохин уточнил, что никто не пострадал.

Предыдущую атаку на Смоленскую область зафиксировали 24 апреля. Власти сообщали, что украинские дроны нацелили на гражданские топливно-энергетические объекты в Ярцевском и Смоленском районах. Произошли возгорания, которые успешно потушили.